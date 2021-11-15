МОН намерен до конца 2021 года начать популяризацию рабочих профессий среди молодых украинцев

Без запуска соответствующей программы украинские промпредприятия рискуют оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров.

Министерство образования и науки Украины намерено до конца 2021 года запустить всеукраинскую кампанию популяризации рабочих специальностей среди молодых украинцев.

Об этом сообщила директор директората профессионального образования Министерства образования и науки Украины Ирина Шумик, сообщается в тексте УНИАН.

Без запуска соответствующей программы украинские промышленные предприятия рискуют уже в ближайшие годы оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров и стремительного старения рабочих коллективов.

С проблемой нехватки квалифицированных специалистов и работников технических специальностей исторически сталкивалась не только Украина. На Западе с урегулированием дисбаланса на рынке труда справляется Голливуд, в блокбастерах которого ученые, инженеры, технари и рабочие изображаются героями, которые могут похвастаться насыщенной и интересной жизнью.

В то же время, в украинском кинематографе и стереотипах, укоренившихся в умах львиной доли граждан, инженеры и работники технических специальностей представляются не столь успешными людьми. При том, что многие современные промышленные предприятия предлагают своим сотрудникам официальное трудоустройство, конкурентные заработные платы и обширные социальные пакеты, но из-за недостаточной информированности абитуриенты и их родители об этом не знают.

Вследствие этого страдает национальная экономика – в случае сокращения производственных мощностей в результате нехватки молодых рабочих рук упадет ВВП и экспортная выручка, а иностранные инвесторы не будут заходить в Украину из-за нехватки квалифицированных кадров для реализации их проектов.

Помимо популяризации инженерно-технических и рабочих специальностей среди молодежи, Украине важно избавляться от укоренившегося в обществе культа высшего образования сразу после школы. Еще экс-премьер Владимир Гройсман в свое время поднял тему о необходимости искоренения этого вредного явления, заявив: "Не каждый способен быть ученым, и не каждому человеку нужно высшее образование", однако, в ответ столкнулся с критикой и непониманием со стороны общественности. Однако именно такой принцип распространен в развитых западных странах и открывает перед молодыми людьми возможности осознанного профессионального развития и получения более высоких квалификаций в течение всей жизни.