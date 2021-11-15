Дочь победителя конкурса на должность судьи КС Сибиги живет в Москве и "радуется тортам в стиле "рабочей и колхозница", - Жернаков

Дочь победителя конкурса на должность судьи Конституционного суда Александра Сибиги проживает в Москве

Об этом в Facebook сообщил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Фешн-блогерша и папина дочь Полина живет в Москве, столице страны-агрессора РФ, и радуется тортам в стиле "рабочей и колхозница". А папа, бывший судья ВХСУ, здесь готовится занять место в суде, который должен защищать украинскую государственность. И шансы у него достаточно высокие", - говорится в сообщении.

По словам Жернакова, незадекларированные Сибигой дома на 719 кв.м. и автомобиль "Порше Каен", а также решение о разрешении застройки в охранной зоне ЮНЕСКО и негативное заключение Общественного совета добродетели не помешали Сибиге участвовать в конкурсе.

Смотрите также: Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов - кандидаты или КГБшники, или не знают элементарных вещей. ВИДЕО

"Он занял третье место среди семи победителей. Куда смотрело СБУ и целых 7 членов комиссии при Президенте - загадка. Зато теперь у нас все шансы получить еще одного связанного с врагом судью КСУ", - добавил юрист.



