Нехватка молодых кадров рабочих специальностей влияет на инвестиционную привлекательность Украины, - представители бизнеса

Без популяризации технического образования, мониторинга трудоустройства выпускников и регулярного обновления обучающих программ уже в ближайшие 5 лет государство потеряет активную молодежь.

Недостаточная популярность инженерно-технических специальностей и профессионально-технического образования среди украинских абитуриентов, которая приводит к нехватке молодых квалифицированных кадров на промышленных предприятиях, влияет на инвестиционную привлекательность Украины.

Как сообщается в материале УНИАН, по словам председателя правления предприятия "Ривноазот" Михаила Заблуды, без популяризации технического образования среди населения, мониторинга трудоустройства выпускников и регулярного обновления учебных программ в соответствии с новыми потребностями бизнеса, уже в ближайшие 5 лет государство потеряет активную молодежь, упадет уровень квалификации работников. А это повлечет за собой невозможность прихода в страну высокотехнологичных производств.

"Когда инвестор принимает решение вкладывать в какую-то страну или нет, то он смотрит не только на инвестиционный климат, инфраструктуру, верховенство права. Он смотрит на людей, на кадры, которые смогут реализовать инвестиционный проект. Если таких людей нет – он не будет вкладываться в проект. По большому счету, наличие высококвалифицированных кадров – это важная часть инвестиционной привлекательности страны. Для предприятия наличие высоко квалифицированных кадров, хорошей команды – это часть капитализации предприятия. Поэтому инвестировать в кадры, в систему образования для предприятия – выгодно", – сказал Заблуда.

Кроме того, как отмечают представители бизнеса, Министерству образования следует наладить работу с Министерством экономики для более эффективной подготовки трудовых ресурсов.

"Необходимо готовить такое количество специалистов и по таким специальностям, которые действительно востребованы экономикой. Уверен, что количество бюджетных мест именно по техническим специальностям, которые сейчас особо востребованы, должно расти", - считает председатель правления "Северодонецкого Объединения Азот" - одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине - Леонид Бугаев.

Кроме того, как отмечают эксперты в сфере образования, бизнесу необходимо также участвовать в процессе привлечения и подготовки специалистов: проводить просветительскую работу, рассказывая школьникам о преимуществах работы в их компаниях, устраивать дни открытых дверей и приглашать студентов к себе на практику, составлять программы сотрудничества с профтехучилищами, а также регулярно устраивать курсы повышения квалификации для своих сотрудников.

В противном случае, ряд промпредприятий в Украине рискуют оказаться на грани закрытия из-за стремительного старения своих коллективов. Как отмечают руководители крупнейших отечественных предприятий в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, а также в химической, оборонной сферах и химической промышленности, из-за нехватки квалифицированных молодых кадров и массовой миграции талантливой молодежи за границу, количество пенсионеров в трудовых коллективах их компаний растет в геометрической прогрессии, а средний возраст сотрудников уже сегодня часто превышает 40-50 лет.