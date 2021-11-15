Столтенберг после встречи с Кулебой призвал РФ снизить напряжение вокруг Украины: Важно предотвратить эскалацию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию быть прозрачной в ее военных действиях, а также предотвратить эскалацию и снизить напряжение вокруг Украины.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Брюсселе после завершения встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Генсек констатировал, что в недавние недели наблюдалась "большая и необычная концентрация российских сил неподалеку от украинской границы", равно как ранее в этом году наращивание силы в Крыму и Черноморском регионе.

"НАТО остается бдительным, мы мониторим ситуацию очень пристально и продолжаем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, такими, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России будут предметом серьезной обеспокоенности. Мы призываем Россию к прозрачности в отношении ее военных действий. Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину", - заявил Столтенберг.

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