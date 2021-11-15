"Укрзализныця" планирует построить 50 вагонов-зерновозов в 2022 году

В следующем году "Укрзализныця" планирует построить на собственных производственных мощностях 50 вагонов-зерновозов нового образца.

Об этом сообщает официальный сайт компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это станет частью масштабного обновления подвижного состава, предусмотренного программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В следующем году планируем пополнить парк зерновозов, пользующихся стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок. Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов", - сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Первый такой вагон с лучшими техническими характеристиками для перевозки зерна, по словам Камышина, был изготовлен и поставлен на серийное производство в 2019 году.

Этот вагон предназначен для бестарной перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью, требующих защиты от атмосферных осадков. Он имеет увеличенный объем — 120 м³, тогда как максимальный объем старых зерновозов - 94 м³. Конструкционная скорость вагона – до 120 км/ч. Вагон сертифицирован и предназначен для эксплуатации на железных дорогах Украины и государств-участников Совета по железнодорожному транспорту.

Также читайте: Deutsche Bahn о сотрудничестве с "Укрзализныцей": Концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования по пассажирским перевозкам

В настоящее время общий парк вагонов-зерновозов АО "Укрзализныця" составляет 11,4 тыс. единиц. В ближайшие семь лет, в частности, планируется построить и обновить почти 15 тыс. зерновозов, в том числе 3,6 тыс. - на предприятиях АО "Укрзализныця".

В УЗ также сообщили, что в октябре 2021 года компания перевезла рекордный объем зерна. Среднесуточная погрузка зерновых грузов составила 131,4 тыс. тонн. Это самый большой показатель за последние 10 лет.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский объявил масштабное обновление на железной дороге новым направлением инициированной им программы "Большая стройка". В планах: электрифицировать не менее 500 км путей до 2024 года, расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+", реализовать программу по обновлению грузовых вагонов до 2028 года, построить в ближайшие годы 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек. Со следующего года запланирована передача пассажирских перевозок в управление компании Deutsche Bahn Engineering&Consulting. Зеленский также сообщил, что впервые за 12 месяцев Укрзализныця вышла на прибыльность.

Также смотрите: "Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона. ФОТОрепортаж