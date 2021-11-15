"Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают", - генерал США Ходжес

Расширение вооруженного конфликта в Украине неизбежно.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Я рассматриваю последние события в Украине и вокруг нее как продолжение – следующий этап – того, что происходило весной. С тех пор, несмотря на ложные заявления министра Шойгу, я думаю, ясно, что на самом деле эти силы Российской Федерации никогда не возвращались обратно в свои казармы. После учений "Запад-21" РФ оставила большую часть логистического обеспечения на месте", - отметил он.

Ходжес напомнил, что за последние несколько месяцев президент Путин сделал много очень резких откровенных заявлений, также от других звучало много сомнений и хвастовства относительно будущего Украины и ее легитимности.

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"Последние перемещения и развертывания сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращались. Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают", - подчеркнул он.