На Kyiv Post давили Венедиктова и член политсовета "Слуги народа", - журналистка Миронюк

На издание Kyiv Post давили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и член политсовета от "Слуги народа".

Об этом бывшая журналистка издания Анна Миронюк сказала во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовал критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера.

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"Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд", – рассказала журналистка.

Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить, она стихла и перешла в стадию замороженного конфликта, рассказала Анна Миронюк.

"Прошел год. Журналисты Kyiv Post вновь опубликовала материал, критический, о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где они ставили под вопрос ее эффективность. После этого прошло определенное время и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана, которые она потом закрыла. Это я говорю со слов Брайана Боннера.

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У госпожи Венедиктовой была возможность высказаться, она публиковала колонки в нашей газете. Для обоих материалов мы направили запросы в генпрокуратуру с просьбой об интервью. Более того, после первого материала и ее давления на газету, мы все время пытались убедить Офис Генпрокурора выйти с большим интервью и предоставить журналистам Kyiv Post возможность задать все вопросы, дать ей возможность высказаться и ответить на нашу критику. Она этой возможностью не воспользовалась. Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях. Был член политсовета от "Слуги народа", который угрожал пойти в суд после определенных материалов. Это давление было, и я могу только констатировать ситуацию", – сказала Анна Миронюк.

ОБНОВЛЕНО: Позже 15 ноября генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла обвинения Миронюк. Она утверждает, что никогда не давила на журналистов и не знакома лично с владельцем Kyiv Post Аднаном Киваном. Венедиктова пообещала проверить, какие производства были открыты против Кивана, и показать эту информацию обществу.

Напомним, 8 ноября 2021 года Аднан Киван сообщил о временной приостановке работы редакции из-за перезагрузки медиа, которая продлится около месяца.

СМИ стало известно, что сотрудники Kyiv Post в день заявления Кивана лишились доступа к сайту и фейсбук-странице издания. Тем временем появилось сообщение, которое журналистка издания Анна Миронюк назвала заявлением редакции: в нем говорилось об увольнении всей команды Kyiv Post.

Редактор фичеров Kyiv Post Тамара Истомина рассказала "Детектору медиа", что конфликт между коллективом и владельцем издания обострился после анонса запуска украиноязычной версии, о которой команда узнала из новостей.

Возглавить Kyiv Post на украинском должна была Елена Ротари, бывшая шеф-редактор одесского 7 канала, который также принадлежит Кивану. Однако журналисты выступили против ее назначения в обход редакции.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что неофициальные проблемы в редакции Kyiv Post связаны с давлением Офиса Президента на Кивана.

Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что для ОП новости о закрытии издания Kyiv Post стали такой же неожиданностью, как и для остальных.

Аднан Киван в комментарии "Детектору медиа" опроверг сообщение о давлении ОП на издание.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.