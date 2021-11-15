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В Украине разрабатывается законопроект о введении штрафных баллов за нарушение ПДД, - Билошицкий

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В Украине разрабатывается законопроект о введении штрафных баллов за нарушение ПДД, - Билошицкий
В Украине необходимо ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение гражданами правил дорожного движения (ПДД).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"О вопросе введения штрафных баллов — то есть той положительной практики, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", - сказал Билошицкий.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 16 февраля приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Президент Владимир Зеленский подписал его 12 марта.

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Этим документом из законодательства, среди прочего, исключаются нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным включением таких материалов в протокол об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Штрафные баллы – это взыскания, которые могут быть наложены на граждан за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Топ комментарии

  • Vitia Ma
    Уже и штрафы подняли и камеры поставили и мусорам тачки по 50К баксов понакупили и разрешенную скорость до 70 км/час снизили а мажоры продолжают убивать людей на скорости 120-150 км/час. Так может дело просто в том что государство вместо того чтобы сажать убийц занимается тем что придумывает способы поборов с законопослушных граждан которые что-то там нарушили по мелочи?
  • Василий Котов 8faa7ae9
    А що там з балами депутатам, продажним і корумпованим суддям, прокурорам, поліцейським?
  • ледокол С Бандэра
    "Щодо питання запровадження штрафних балів - тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас." Джерело: https://censor.net/ua/n3299551

    Зарплаты и уровень жизни, как в тех зарубежных странах, вы не хотите закрепить на законодательном уровне?!
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