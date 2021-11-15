19-летний житель Луцка купил водительские права и пожаловался патрульным, что они не отображаются в "Дії", - Нацполиция

19-летний парень в Луцке пожаловался патрульной полиции на отсутствие в приложении "Дія" водительского удостоверения, которое он приобрел в Интернете.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Патрульные получили уведомление о мошенничестве.

"Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть Интернет заказал себе водительские удостоверения категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен. После "документ" он забрал в отделении почты, которое находится на улице Ершова, в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен, и его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

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Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления милиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.