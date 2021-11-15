Новый этап капремонта: по ул. Льва Толстого в Киеве частично ограничили движение транспорта до 6 декабря. КАРТА
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На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничили движение транспорта до 6 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом сообщает КК "Киевавтодор".
На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта. В настоящее время работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.
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