Кулеба призвал ЕС ужесточить санкции против России: РФ привыкла к словам и не верит, что Европа перейдет к делу
Об этом сообщает Polskie Radio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что утром польская сторона в Брюсселе организовала встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой Кулеба обратился к ним с призывом ужесточить санкции против России.
Кроме того, он предоставил данные о скоплении российских войск возле Украины. По его словам, агрессию России против Украины нужно рассматривать в комплексе с ее действиями в Европе, учитывая искусственно спровоцированный миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, использование газа в качестве оружия и кампании по дезинформации.
В связи с этим он призвал ЕС ужесточить санкции против России.
"Я думаю, Россия привыкла к словам и надеется, что Европа не сможет перейти от слов к делу. В интересах Европейского союза показать, что Россия ошибается", - добавил Кулеба.