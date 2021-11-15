Науседа о причастности РФ к миграционному кризису: Нелегалы приезжают через Москву
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы начинают прилетать в Минск через Москву.
Об этом он заявил во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.
Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.