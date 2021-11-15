Рост нелегального рынка сигарет в этом году приведет к потере госбюджетом 14 млрд грн, - СМИ

Теневой рынок табачных изделий в Украине растет рекордными темпами, что приведет к потере государственным бюджетом в этом году суммы, равной бюджету крупного областного центра – 14 млрд грн.

Об этом пишет "РБК-Украина".

"По данным Kantar, убытки государственного бюджета Украины достигнут 14 миллиардов гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальные проекты, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", - отметил гендиректор "ВАТ Украина" Кахабер Бенидзе в ходе недавней пресс-конференции, в которой приняли участие четыре крупнейшие украинские табачные компании.

Так, в начале 2020 года контрабанда и контрафакт составляли 5,8% табачного рынка, а в феврале 2021 их доля выросла до 12,8%. По состоянию на ноябрь доля теневого рынка достигла 18,1%, рассказал Пол Холловей, генеральный директор компании JTI Украина.

"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", – подчеркнул Холловей на пресс-конференции.

В данный момент крупнейшие табачные компании, каждая из которых входит в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в Украине, фиксируют сокращение производства. Как заметил гендиректор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас, в ближайшие 3-5 лет ущерб для бизнеса и государства может возрасти.

На проблему обратили внимание у президента Владимира Зеленского, а в парламент был внесен законопроект №5420 о криминализации контрабанды подакцизных товаров. Тем не менее, пока что этот законопроект принят только в первом чтении, а бизнес призывает к принятию других мер.

"Наиболее действенный способ борьбы с незаконной торговлей – это продуманная налоговая политика", - считает Салварас.

70-80% стоимости пачки сигарет составляют налоги, но их рост сейчас в разы опережает инфляцию. В частности, акциз на ТИЭНы вырос с января этого года на 320%.

Акциз повышается ежегодно в рамках плана правительства довести цену табачных изделий до уровня 90 евро за 1 000 штук к 2025 году. Это приводит к тому, что потребители обращаются к "нелегалам" в поисках более дешевой альтернативы.

Поэтому представители табачных компаний призывают правительство уменьшить темпы роста акцизов с 20 до 10%.. Они напомнили, что когда страны Балтии начали резко повышать акцизы, это привело к пропорциональному росту нелегального рынка. В Литве контрабанда и контрафакт заняли почти половину всего табачного рынка, так что пришлось останавливать рост и вводить мораторий на повышение акцизов.

"Все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов. И мы также предлагаем заморозить рост акцизов на ТИЭНы до 2024 года, чтобы потребители могли воспользоваться менее вредными для здоровья продуктами", - резюмировал директор "Империал Тобакко в Украине" Растислав Чернак.