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Украинцы могут сгенерировать COVID-сертификаты в центрах предоставления административных услуг, - Минцифры

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Украинцы могут сгенерировать COVID-сертификаты в центрах предоставления административных услуг, - Минцифры
В центрах предоставления административных услуг можно создать COVID-сертификаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"В период пандемии ЦПАУ не стоят в стороне и приобщаются к поддержке граждан. Все больше Центров из каждой области Украины становятся еще и Центрами поддержки Дії", - говорится в сообщении.

"В таких ЦПАУ работники не только предоставляют посетителям государственные услуги, но и помогают сгенерировать COVID-сертификат через приложение или портал Дія, если есть места для самообслуживания", - добавили в министерстве.

Отмечается, что активнее всего присоединились ЦПАУ Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.

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Топ комментарии

  • Привет
    То ты болел невакцинированным...а ты должен...вернее обязан...и переболеть будучи вакцинированным...что бы так сказать почувствовать разницу...😀
  • krot_lub
    щось не довіряю я "Дія", бо потрібно данні з банку вводити (логін та пароль), я нашій теперішні владі навіть труси не прані не дав потримати.
  • Привет
    Ну вон предлагают...поехать из села в цнап...километров эдак за 80-100....
    На маршрутке и электричке нельзя...тока на такси...и получить...потратив при этом пол пенсии..
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