Украинцы могут сгенерировать COVID-сертификаты в центрах предоставления административных услуг, - Минцифры
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В центрах предоставления административных услуг можно создать COVID-сертификаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
"В период пандемии ЦПАУ не стоят в стороне и приобщаются к поддержке граждан. Все больше Центров из каждой области Украины становятся еще и Центрами поддержки Дії", - говорится в сообщении.
"В таких ЦПАУ работники не только предоставляют посетителям государственные услуги, но и помогают сгенерировать COVID-сертификат через приложение или портал Дія, если есть места для самообслуживания", - добавили в министерстве.
Отмечается, что активнее всего присоединились ЦПАУ Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.