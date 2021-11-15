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Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Это скорее демонстрация

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Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Это скорее демонстрация
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скопление российских войск у границ Украины и во временно оккупированном Крыму – скорее демонстрация, что РФ готова их использовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Кулеба напомнил, что с весны этого года Россия не отвела войска и технику от границы Украины, которые якобы привлекала страна-агрессор для "учений".

"Происходящее сейчас это скорее демонстрация, что Россия готова применить накопленные войска и технику", - убежден министр.

По его словам, руководство РФ рассматривает разные варианты, среди которых и потенциальное военное вторжение в Украину.

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    ну и дебил... в 2014 тоже думали что блеф
  • Михаил Василенко 715efded
    БЛ..ДЬ-КАКОГО ТЫ ФУЯ ДАЕШЬ КАКИЕ ТО ОЦЕНКИ ЧТО ЭТО????ТЫ МАТЬ ТВОЮ ВОЕННЫЙ МОЖЕШЬ ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНИТЬ ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ ??? ЗАНИМАЙСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ НЕ ЛЕЗЬ НЕ В СВОЮ ПАРАФИЮ ...КАЖДАЯ МОЛЬ КОММЕНТИРУЕТ ПО ПОВОДУ И БЕЗ...ВО МАТЬ ИХ 73% ПРОХФЕССОРОВ ВЫБРАЛИ БЫДЛО...ВОЙНА НАЧНЕТСЯ НЕКОМУ ПРИКАЗ БУДЕТ ОТДАТЬ ...ФУЕМ ТОЛЬКО ПО РОЯЛЮ...СКОТИНА ЗЕЛЕНОМОРДАЯ...
  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Демонстрация конечно. Войны нет, ее 73% зебиратели закончили в 19 году выбрав осла говногомандующим своего стада.
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