Ситуация с COVID-19 стабилизируется вторую неделю подряд, - совещание у Зеленского

В Украине за последние две недели снижаются основные негативные показатели распространения коронавирусной инфекции.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за прошлую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составил 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Между тем, в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – только за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн. прививок.

Кроме того, Зеленский обратился в Национальную полицию Украины и Министерство инфраструктуры в связи с подделками ПЦР-тестов и сертификатов по вакцинации туристическими операторами.

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