На Полтавщине в детсаду издевались над 4-летней девочкой: во время тихого часа замотали скотчем руки, ноги и заклеили рот, чтобы не плакала, - председатель облсовета Беленький

Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький сообщил, что в Полтавской области в детском саду над ребенком издевались во время тихого часа. Информацию об издевательстве над ребенком в детском саду проверяет полиция.

В Полтавской области воспитатели в детсаду связали 4-летнюю девочку и заклеили ей рот скотчем. Об этом в Facebook сообщил глава Полтавского областного совета Александр Беленький, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который случился в Диканской громаде. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот ", – написал он.

Чиновник обратился к руководству Главного управления Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

"Я не указываю название населенного пункта, ни фамилии работников и, конечно, ребенка - в конце концов, все обстоятельства должны быть выяснены и подтверждены, или опровергнуты", - отметил Беленький.

По его словам, он обнародовал эту информацию, поскольку не хочет, чтобы данная история умалчивалась, как это происходило неоднократно в других случаях.

Также смотрите: Двое детей госпитализированы с травмами из-за падения дерева на территории детсада в Кременчуге, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщил УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев, заявлений в полицию относительно информации, которую обнародовал Беленький, не поступало. Однако правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего – на место выехала следственно-оперативная группа.

"Проверяем всю информацию. Не исключено, что она не подтвердится. В посте, который появился до Беленького в Facebook, указаны фамилии воспитателей. Сейчас все тщательно проверим", - заявил Сулаев.

По имеющейся информации, об указанном инциденте в Facebook первой написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц.