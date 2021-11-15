Путин приравнял товары из ОРДЛО к российским и допустил к госзакупкам
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В документе отмечается, что правительство РФ в течение месяца должно обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на рынок России наравне с российскими производителями. Указом также предусмотрен их допуск к государственным закупкам.
"На равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов с целью осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", – говорится в документе.
Российское правительство также должно признать сертификаты происхождения товаров из ОРДЛО и определить пункты пропуска, по которым они будут поставляться в Россию.