Кабмин увеличил размер субсидии для жителей прифронтовых территорий на Донбассе, - Верещук
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в фейсбуке , информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", - отметила она.
По ее словам, правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон так, чтобы увеличить их размер для этой категории граждан.
"Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики", - добавила Верещук.