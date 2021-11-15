С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска русские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем.
Возле Новозвановки войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной русские войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.