Ситуация с поставкой кислорода в больницы в регионах Украины улучшается, - Ляшко

В регионах Украины улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы, оборудованные для приема пациентов больных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сегодня на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Министр здравоохранения отметил, что в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Ляшко также сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время, в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.

Виктор Ляшко попросил глав областных государственных администраций способствовать организации второго этапа вакцинации для людей, получивших первую прививку.

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