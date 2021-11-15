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Ситуация с поставкой кислорода в больницы в регионах Украины улучшается, - Ляшко

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Ситуация с поставкой кислорода в больницы в регионах Украины улучшается, - Ляшко
В регионах Украины улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы, оборудованные для приема пациентов больных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сегодня на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Министр здравоохранения отметил, что в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Ляшко также сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время, в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.

Виктор Ляшко попросил глав областных государственных администраций способствовать организации второго этапа вакцинации для людей, получивших первую прививку.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Привет
    Кто нить может себе представить ...что бы подобное заявлял министр здравоохранения Германии?? Не?.
    Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
  • Small Jerboa
    "Все хорошо", "никаких проблем" и... в третий раз еще больше улучшается?
    А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
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