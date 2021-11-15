Германия осуждает обстрел Невельского оккупантами в воскресенье, - посольство

Германия осуждает нарушение режима прекращения огня в районе н. п. Невельское Донецкой области, в результате которого пострадали жилые дома и был ранен водитель-санитар.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем вчерашнее нарушение договоренностей по прекращению огня и гуманитарного международного права пророссийскими силами и призываем к полному соблюдению договоренностей. Нахождение политического решения на Донбассе возможно только тогда, когда молчит оружие", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, ночью 14 ноября российские оккупанты на Донбассе обстреляли Невельское из минометов калибра 120 мм. В результате обстрела повреждены четыре жилых дома, двое гражданских - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина - оказались под завалами. В Донецкой ОГА уточнили, что они не пострадали. Кроме того, были повреждены два санитарных автомобиля. Водитель-санитар получил ранение и госпитализирован, его состояние оценивают как тяжелое.

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