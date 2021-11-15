Оккупанты блокируют обмен, требуя "процессуальной очистки" ранее переданных им лиц, - Денисова

Процесс обмена удерживаемыми лицами заблокирован представителями так называемых "Л/ДНР". Они отказываются вести переговоры, выдвигая требование полного "процессуального очищения" лиц, которых они получили ранее во время обменов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

"Последний обмен был весной 2020 года. И больше ничего не произошло… На сегодняшний день РФ, оккупационные власти этих территорий придумывают разные причины, чтобы игнорировать процесс переговоров по поводу возвращения или обмена "всех на всех". Ничего не происходит абсолютно", — сказала Денисова.

Отмечается, что оккупанты отказываются от переговоров относительно новых обменов, пока Украина не проведет "процессуальное очищение" всех лиц, которых ОРДЛО получили в ходе обменов в декабре 2019 года и в апреле 2020 года.

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"Речь идет о людях, которых мы им раньше передали. И вот они считают, что пока эти люди "процессуально неочищены". Что это такое по их мнению? По их мнению, если человек был осужден, он должен быть помилован. Если по человеку шло следствие, то оно должно быть завершено и он не должен быть под следствием. Если шел судебный процесс, то он должен быть завершен и человек должен быть оправдан. Они считают, что эти процедуры украинская власть не завершила, не провела до конца. И этой причиной они объясняют отсутствие обменов", — добавила омбудсмен.

То есть ОРДЛО требует, чтобы Украина простила преступления, которые совершали эти люди, либо помиловала их за эти преступления.

"Помилование — это полномочия президента, он имеет такое право. Но это не его обязанность", — уточнила она.

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При этом процесс этих двух обменов для Украины завершен.

"Нам вернули наших граждан, мы туда передали людей, которых требовала сторона оккупантов для возвращения наших граждан", — отметила Денисова.