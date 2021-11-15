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Винницкая область с 18 ноября переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

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Винницкая область с 18 ноября переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов
С 18 ноября Винницкая область переходит в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", говорится в сообщении.

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Так, в регионах "красной" зоны карантина запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

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Топ комментарии

  • Привет
    Конечно у них крыша ехать начинает от мысли а чем детей кормить...одевать и обувать....если они на работу пойти не могут ...денежку заработать....потому что с ребенком сидеть надо....
  • Андрей Сафhjyjd
    Дітьми треба займатись змалечку і вчити самоорганізації, а не наплодили аби як і на самотік. В мене діти з 9 річного віку вже самі все робили, тільки домашню роботу перевіряв.
  • Привет
    Ну расскажи нам еще как твои самоорганизованные дети в 6..7..8 лет сами оставались дома на целый день...и сами себя кормили...
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