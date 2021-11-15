Экс-министра энергетики Демчишина вызвали на допрос в ГБР

Главное следственное управление Государственного бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины, Демчишин В. В. вызывается в следственное Государственное бюро расследований на 10 ч. 00 мин. 19 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года. По информации Службы безопасности Украины, Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Сам экс-министр утверждает, что СБУ и ДБР сфабриковали дело против него по заказу из Офиса президента.