Зеленский назначил послов в Южной Корее, Исландии и Ливии
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Южной Корее, Исландии и Ливии.
Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Корея назначен Дмитрий Пономаренко.
Посол Украины в Тунисской Республике Владимир Хоманец назначается послом в Государстве Ливия по совместительству.
Посол Украины в Финляндской Республике Ольга Диброва назначается послом Украины в Республике Исландия по совместительству.