Франция и Германия заявили о сложных последствиях для РФ в случае нападения на Украину, - Кулеба (обновлено)

Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас заверили, что если РФ решится на военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия", - сказал Кулеба журналистам в Брюсселе по итогам переговоров.

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Кулеба напомнил, что в течение всего года главы МИД Германии и Франции пытались организовать четырехстороннюю встречу министров иностранных дел стран Нормандского формата, но, к сожалению, министр иностранных дел России Сергей Лавров ни разу не нашел возможности к ним присоединиться. По его словам, министры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях Украины и последние действия России.

"Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий", - подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что министры говорили о том, что конкретно могут сделать партнеры для сдерживания России от совершения агрессивных действий.

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"И это не только политическая коммуникация, но это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее в том числе экономики возможных агрессивных действий против нашего государства", - рассказал Кулеба.

Министр указал, что "Россия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она прибегнет к масштабным военным действиям".

Он добавил, что также главы МИД Украины, Германии и Франции согласились, что Нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен.

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"И мы продолжим работать над тем, чтобы состоялась четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели, все-таки, с Россией в лице министра Лаврова, имели откровенный и предметный диалог. Как вы понимаете, договариваться полноценно в Нормандском формате можно только когда все четыре участника сидят за столом", - указал Кулеба.