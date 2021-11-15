Франция и Германия заявили о сложных последствиях для РФ в случае нападения на Украину, - Кулеба (обновлено)
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
"Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия", - сказал Кулеба журналистам в Брюсселе по итогам переговоров.
Кулеба напомнил, что в течение всего года главы МИД Германии и Франции пытались организовать четырехстороннюю встречу министров иностранных дел стран Нормандского формата, но, к сожалению, министр иностранных дел России Сергей Лавров ни разу не нашел возможности к ним присоединиться. По его словам, министры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях Украины и последние действия России.
"Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий", - подчеркнул Кулеба.
Он уточнил, что министры говорили о том, что конкретно могут сделать партнеры для сдерживания России от совершения агрессивных действий.
"И это не только политическая коммуникация, но это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее в том числе экономики возможных агрессивных действий против нашего государства", - рассказал Кулеба.
Министр указал, что "Россия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она прибегнет к масштабным военным действиям".
Он добавил, что также главы МИД Украины, Германии и Франции согласились, что Нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен.
"И мы продолжим работать над тем, чтобы состоялась четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели, все-таки, с Россией в лице министра Лаврова, имели откровенный и предметный диалог. Как вы понимаете, договариваться полноценно в Нормандском формате можно только когда все четыре участника сидят за столом", - указал Кулеба.