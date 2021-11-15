Евросоюз обеспокоен передвижением российских войск на границе с Украиной, - Боррель

Европейский Союз обеспокоен передвижением российских войск на границе Украины с Россией и внимательно следит за ситуацией.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В понедельник в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС Боррель сказал: "Мы внимательно следим за ситуацией безопасности на восточной границе Украины". "Есть факты, которые являются причиной беспокойства - передвижение войск на российской границе с Украиной, что очень важно для вас. Мы обеспокоены и наблюдаем за этим внимательно. Информация вызывает беспокойство", - добавил он.

Высокий представитель ЕС напомнил, что обсуждал этот вопрос 14 ноября с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. "Я подтвердил нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил Боррель.

Отвечая на вопрос, связан ли миграционный кризис, созданный режимом президента Беларуси Александром Лукашенко, которого США и ЕС не признают законно избранным, с ситуацией на границе РФ с Украиной, высокий представитель ЕС констатировал, что ему не известно, о чем говорят Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

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"Но совершенно очевидно, что Лукашенко делает то, что делает, потому что у него сильная поддержка России. Связано это или нет с передвижением войск на границе с Украиной – я не знаю. И я не хочу давать суждение. Но правда в том, что секретарь США Блинкен в этой связи выразил обеспокоенность, и для этого у него должны быть хорошие основания", - считает Боррель.

При этом он обратил внимание на тот факт, что "после последних военных учений на границе русские войска ушли, но оставили на местах значительное количество оборудования".

"Они могут быть быстро дислоцированы – оборудование уже там. Украинский министр сказал мне, что они могут разместить значительное количество войск за несколько дней, потому что они передвигают только людей, а не тяжелое оборудование", – пояснил высокий представитель ЕС.

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