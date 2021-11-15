Bellingcat выпустит расследование о "вагнеровцах" уже на этой неделе

Команда журналистов-расследователей Bellingcat анонсировала выход долгожданного расследования о срыве спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом говорится в сообщении в твиттере Bellingcat, передает Цензор.НЕТ.

Расследователи сообщили, что материал выйдет в начале недели и раскроет в деталях происшествия, повлекшие задержание боевиков-"вагнеровцев" в Беларуси летом 2020 года.

"Расследование объемом более 11 тыс. слов основывается на интервью с лицами, привлеченными к операции, большом массиве документальных доказательств (в том числе аудио, видео и фото) и проверенной информации из открытых источников", - сообщили в Bellingcat.

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Расследователи обещают, что оно станет самым глубоким взглядом на "проваленную спецоперацию".

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.