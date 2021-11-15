"Слуга народа" исключила нардепа Дмитрука из состава фракции

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании в понедельник решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – написала Палийчук.

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Позже она добавила, что было принято решение инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов ВР народных депутатов, избранных от "Слуги Народа" и исключенных из фракции:

Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.

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