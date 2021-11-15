Вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен - быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или в фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что таким образом государство хочет поддержать креативный, спортивный и транспортный сектор украинской экономики.
Программа заработает 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и Дії, предусматривают альтернативные способы получения средств.
Зеленский отметил, что в общей сложности на программу планируют потратить 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.