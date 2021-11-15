Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Беларуси с Европейским Союзом и другие вопросы безопасности в регионе.