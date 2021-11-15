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Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси

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Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Беларуси с Европейским Союзом и другие вопросы безопасности в регионе.

Об этом глава украинского государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на европейско-белорусской границе и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", - написал Зеленский.

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