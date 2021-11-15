Зеленский отметил орденами и медалями 17 военнослужащих, 15 из которых - посмертно
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу награждено:
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
ПАВЛОВА Олега Алексеевича (посмертно) – подполковника
Орденом "За мужество" ІІІ степени
БЕЛЯЕВА Андрея Левонтьевича (посмертно) – главного сержанта
ВЫСКРЕБЦА Андрея Викторовича (посмертно) – старшего солдата
ГЕРМАНА Дениса Сергеевича (посмертно) – солдата
ГОРБЕНКО Александра Александровича (посмертно) – солдата
ЛЯЩЕНКО Владислава Павловича (посмертно) – солдата
МАЗУРА Артема Львовича (посмертно) – старшего солдата
МИХАЙЛОВА Юрия Александровича (посмертно) – лейтенанта
ПИТЬКА Вячеслава Павловича (посмертно) – старшего сержанта
ПОДВЕЗЕННОГО Алексея Геннадиевича (посмертно) – солдата
ПОЛИЩУКА Назария Ивановича (посмертно) – старшего солдата
САРДАКА Дмитрия Романовича (посмертно) – сержанта
СИВОКОНЯ Дмитрия Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта
ЯСЬКИВА Владимира Богдановича (посмертно) – старшего солдата
Орденом Даниила Галицкого
ЗЯБРЕВА Сергея Анатольевича (посмертно) – майора
Медалью "Защитнику Отечества"
ЛУКАШУКА Евгения Олеговича – старшего солдата
САЛЬНИКА Валерия Юрьевича – солдата.