Премьер Армении Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск, Азербайджан отрицает
Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Армении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Комерсант".
"Со вчерашнего дня мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы",— сказал Пашинян.
Из-за этого, по его словам, был уволен министр обороны Армении.
Азербайджан отрицает вторжение на территорию Армении.
"Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября, около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами",— сказала официальный представитель азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева