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ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации" и требует расследования

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ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации" и требует расследования
Компания ДТЭК ВИЭ заявляет о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведённую электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме", - заявляет компания.

В заявлении отмечается, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом власти и требует провести незамедлительное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.

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"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, главы АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведённую электроэнергию", - сообщает компания.

Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Зрозуму можна зійти. Обідили рижого. Вартість половини 31 вілли недоплатили.
  • Олег Ангел
    Гидко дивитись як завивають телеканали Ахметова. Продажним гандонам від журналістики гонорарів мало, чи синочку на нерухомість в Європі?
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