Зеленский присвоил пятому патрульному катеру типа Island имя Героя Украины Вячеслава Кубрака

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил патрульному катеру типа Island под бортовым номером Р194 имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В тексте указа отмечается, что имя Кубрака присваивается катеру "с целью увековечения памяти о Герое Украины прапорщике Вячеславе Кубраке, его мужестве и героизме, несокрушимости духа, проявленных во время защиты независимости и территориальной целостности Украины", а также учитывая выполнение возложенных задач личным составом 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Вячеслав Кубрак – военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Ранее нес службу в 36-й отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцировалась в Крыму. После оккупации полуострова вышел на материковую часть Украины, с 2014 нес службу в зоне проведения АТО/ООС. 8 октября 2019 во время выполнения боевого задания по проведению инженерной разведки в зоне боев получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. 11 октября 2019 года скончался в Областной клинической больнице им. Мечникова в г. Днепр.

Как сообщалось, катер "Вячеслав Кубрак" стал пятым патрульным катером типа Island в составе ВМС ВСУ. Предыдущие четыре катера получили названия "Старобельск", "Славянск", "Сумы" и "Фастов".

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