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ДТЭК поставит в Украину 7 кораблей с углём для прохождения отопительного сезона

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ДТЭК поставит в Украину 7 кораблей с углём для прохождения отопительного сезона
Компания ДТЭК Рината Ахметова зафрахтовала 7 кораблей с углём для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период.

Об этом говорится в сообщении компании, информирует Цензор.НЕТ.

"ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углём в сложных условиях", - сообщили в ДТЭК.

В компании добавили, что импортный уголь поможет станциям ДТЭК и государственной "Центрэнерго" поддержать работу украинской энергосистемы.

Ранее в своём видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углём и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углём предстоящей зимой.

"Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса Панамакс, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь который, мы поставляем по морю, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", - отметил Владимир Зеленский.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    Приватна компанія постачатиме вугілля на державні ТЕС???? Це жарт??? Чи ЗЕ вже домовився про ціну такого "доброго жесту"??? А озвучити її громадянам? Чи все побачимо у платіжках???

    Може хто пояснить мені: де я помиляюсь?
  • Ан Мур
    швиденько зреагували на брехню зеклоуна... Оперативненько.
    Рінах же казав, що вимагає, щоб з ним розмовляли з повагою
  • Шрек Баблокат
    поверю в труп Ахметки и его сыновей, а до этого ни во что не верю!..
    эта Донецкая мразь, которая привела "русский мир" в Украину должна висеть на виселице!
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