Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил президенту России Владимиру Путину готовность защищать территориальную целостность Украины.

Телефонный разговор между Макроном и Путиным длился 1 час 45 минут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Orient-Le Jour.

Макрон выразил Путину "сильную обеспокоенность и свободу защищать всю территорию Украины".

Путин при этом говорил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинских властей".

По данным издания Ouest-France, Макрон и Путин договорились о разрешении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Мы надеемся на то, что этот длинный разговор принесет результаты", - сообщили в Елисейском дворце.

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