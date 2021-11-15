Новости

Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины

24 60797
Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил президенту России Владимиру Путину готовность защищать территориальную целостность Украины.

Телефонный разговор между Макроном и Путиным длился 1 час 45 минут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Orient-Le Jour.

Макрон выразил Путину "сильную обеспокоенность и свободу защищать всю территорию Украины".

Путин при этом говорил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинских властей".

По данным издания Ouest-France, Макрон и Путин договорились о разрешении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Мы надеемся на то, что этот длинный разговор принесет результаты", - сообщили в Елисейском дворце.

Читайте также: Попытка нарушить территориальную целостность Украины чревата тяжелыми последствиями для России, - заявление глав МИД Германии и Франции

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    а ты думаешь легко быть Макроном?.. его ночью в постели ждет жена, с которой опилки сыпятся и мох растёт с северной стороны..
  • Nikos KGB
    целый час-сорок пять за Украину воевал)
  • Zelya Vsyo
    Франция в 1940-м с другим таким же }{уйлом не защитила даже себя. Мы "верим" микрону.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости