Макрон – Путину: Франция готова защищать территориальную целостность Украины
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил президенту России Владимиру Путину готовность защищать территориальную целостность Украины.
Телефонный разговор между Макроном и Путиным длился 1 час 45 минут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Orient-Le Jour.
Макрон выразил Путину "сильную обеспокоенность и свободу защищать всю территорию Украины".
Путин при этом говорил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинских властей".
По данным издания Ouest-France, Макрон и Путин договорились о разрешении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
"Мы надеемся на то, что этот длинный разговор принесет результаты", - сообщили в Елисейском дворце.