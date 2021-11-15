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Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

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Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Зайберт добавил, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.

Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства.

Пресс-служба Лукашенко в свою очередь обнародовала сообщение о том, что его переговоры с Меркель длились 50 минут и что стороны обсудили "ряд проблем, прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах", а также "пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе".

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Грёбаная курва! Снова подыграла путлеру!
  • Алекс Мышкевич
    на фоне Германии и прочей гейропы достойно выглядят поляки и балты -
    маленькие, но зубастые, держат удар !

    респект !!!
  • Nik Home 379c842c
    Нифига она не лохонулась - эта КГБ-шная курва работает на путлера...
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