Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Зайберт добавил, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.



Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства.

Пресс-служба Лукашенко в свою очередь обнародовала сообщение о том, что его переговоры с Меркель длились 50 минут и что стороны обсудили "ряд проблем, прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах", а также "пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе".

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