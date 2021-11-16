Зеленский назначил стипендии 82 деятелям культуры и искусства

Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии ряду выдающихся деятелей культуры и искусства.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, пожизненные стипендии назначены 24 деятелям, среди которых писатели Богдан Мельничук, Владимир Рабенчук, Андрей Гудыма, кобзарь Василий Пындик, композитор Леонид Попернацкий, заслуженные мастера народного творчества Эндре Гиди, Надежда Денисюк и Ольга Закорка, актриса Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки Валентина Куприянова, директор Одесской областной филармонии Галина Зицер и другие.

Кроме того, 58 деятелей культуры и искусства будут получать двухлетние стипендии.

Это, в частности, актеры Людмила Ефименко, Евгений Паперный, Юрий Рудченко, фотохудожник Владимир Фалин, композитор и исполнитель Тарас Петриненко, писатели Павел Гирнык, Анатолий Городницкий, Василий Густа, Неонила Стефурак, мастера художественной вышивки Лидия Бебешко и Светлана Зохнюк, кинорежисер Наталия Марченкова, кобзарь Мирослав Цуприк, дизайнер Владимир Флегонтов и другие.

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