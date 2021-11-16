Мигранты, обманом завезенные в Беларусь, должны вернуться в страны происхождения, - Боррель

Мигранты, обманом переправившиеся на границы Беларуси с ЕС, должны получить гуманитарную помощь и вернуться в страны происхождения.

Об этом по итогам заседания Совета министров Евросоюза по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дорога в Евросоюз не пролегает через Беларусь. Наши делегации по всему миру, особенно в наиболее уязвимых странах, распространяют эту информацию, чтобы предотвратить обман людей и превращение их в своеобразный инструмент, в оружие для достижения политических целей. Это незаконно и не по-человечески. Люди, попавшие в ловушку этой досадной схемы, должны получить необходимую помощь. Это была одна из причин моего звонка министру (иностранных дел Беларуси. – Ред.) Макею и генеральному секретарю Объединенных Наций", - рассказал высокий представитель ЕС.

По его словам, границы ЕС не являются "неограниченно открытыми". Въезд возможен только законным образом, после выполнения требований относительно виз или процедур предоставления убежища. Любые другие варианты, заметил Боррель, являются "чистейшей дезинформацией".

"Ответственность за происходящее лежит на Беларуси на 100%. Мы можем начать решать эту проблему, остановив поток людей в Беларусь. Те, кто уже попал туда, должны получить гуманитарную помощь. Те, кто не может считаться беженцами, должны быть возвращены в страны происхождения", - добавил Боррель.

Также читайте: Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

Дипломат приветствовал решение Ирака, который начал организовать специальные авиарейсы для возвращения своих граждан.

"Этот кризис был создан искусственно. Он не должна отвлечь внимание от текущего состояния в Беларуси, где продолжают массово нарушать права человека. Диалог будет возобновлен, но не путем импорта людей на наши границы. Это произойдет, когда режим прекратит нарушение, станет уважать права человека для собственного народа, а также права других людей за рубежом", - подчеркнул Боррель.

Смотрите: Стрельба на белорусско-польской границе: неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. ВИДЕО