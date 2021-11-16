Войска РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 16 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ООС.