США и Евросоюз готовят новый пакет санкций в отношении Беларуси, - Псаки
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в понедельник представитель американского президента Дженнифер Псаки.
"Администрация Байдена сотрудничает с союзниками из ЕС в подготовке санкций против Беларуси", - сказала Псаки.
Она добавила, что США призывают Россию оказать влияние на Беларусь для урегулирования кризиса на польско-белорусской границе.
Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС и обвиняют в происходящем именно Минск.