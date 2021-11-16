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Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон

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Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон
Европа в скором времени должна будет выбрать - закупать все больше энергоносителей из России или поддерживать Украину, мир и стабильность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время речи на банкете лорда-мэра в Гилдхолле.

Он отметил, что западное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины не потому, что хочет стать противником России или окружить ее. По словам Джонсона, это делается потому, что Запад привержен ценностям демократии и свободы, которые разделяют большое количество людей в Европе.

Премьер Великобритании отметил, что Запад быстро ответил, когда Польша попросила о помощи в ситуации с искусственным миграционным кризисом на ее границах с Беларусью.

"Я надеюсь, что другие европейские страны осознают: скоро предстоит выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины, отстаиванием дела мира и стабильности", – сказал он.

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С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

В Офисе Президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.

По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.

Также в Европе с осени наблюдается энергетический кризис: запасы газа упали до 10-летнего минимума, а цены на него взлетели до рекордных показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-немецкий газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ. Многие считают это шантажом Кремля.

Топ комментарии

  • Vsevolod Marchenko
    Я постепенно стал убеждаться, что Великобритания поступила правильно, когда денонсировала свое вхождение в Евросоюз. Думаете даром протестують против брюссельских бюрократов французские, или испанские, фермеры, голландские сыроделы, рыбаки и люди прочих профессий против дурацких директив крючкотворов, которые не вырастили ни одного помидора, не выловили ни одной селедки, не сделали ни одного литра вина? Пару лет назад весело смеялся, когда с помпой было объявлено, что отменена совершенно идиотская директива ЕС, которая регламентировала стандарт огурца по-европейски, какой он должен быть длины, какой формы (форма должна была быть как у цеппелина), какой цвет снаружи и внутри. Если огурец уродился "не такой", хрен его фермер продаст - кушай сам, или корми своего осла. Отменить отменили по огурцам, но сколько еще там подобного! А заставлять правительства стран следовать либерастическим "ценностям"! Кто-то гавкает на Польщу с ее поголовно католическим населением, чтоб они подчинились **********? А я их одобряю.
  • Super Gut
    Сейчас британцы большие патриоты Украины и ее территориальной ценности, чем собственный презедент и его клоунская шобла барыг-мародеров
  • Igor Budnik b2adf589
    Кацап, когда это Великобритания обломала зубы, об кусок дерьма, называемый Россией? Его просто никто есть не стал. Последний раз сталкивались в битве за Крым, где основной заинтересованной стороной была Турция, но пришел Британский флот и скрепной наваляли за обе щеки. Какие еще победы кацапского оружия ты вспомнишь? Первую мировую? Запомни, кацап, бешенных мака не ипут - их отстреливают.
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