США будут очень внимательно следить за действиями России в ближайшие недели, - Госдеп

США намерены продолжать тесную координацию усилий с союзниками и партнерами в Европе для реагирования на эскалацию со стороны России.

С таким заявлением выступил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действия России вызывают большую обеспокоенность в США. Они очень беспокоят наших союзников и партнеров. Несколько наших европейских союзников уже провели свои дискуссии высокого уровня с РФ, озвучив очень похожие месседжи. Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе – и не только – принимая во внимание эти действия", - заявил официальный представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе, а также надеются на предсказуемые отношения со стороны РФ.

"Но надежда – это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, какие действия будет предпринимать Российская Федерация в ближайшие дни и недели", - добавил спикер внешнеполитического ведомства США.

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Как сообщалось, министры иностранных дел Германии и Франции выступили с общим заявлением, призвав Россию отказаться от эскалации напряженности на границе с Украиной. Кроме того, они предупредили Москву о катастрофических последствиях агрессии с ее стороны.