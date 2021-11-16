838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

В Украине зафиксированы 16 308 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 ноября. Также за минувшие сутки зафиксированы 838 летальных исходов - самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 9 ноября - 833 летальных случая, до этого 26 октября - 734 летальных случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 21 млн прививок сделали с начала вакцинации от COVID-19 в Украине.

За сутки 15 ноября в Украине:

зафиксированы 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1168, медработников – 327);

268 088 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2264 человека;

летальных исходов – 838;

выздоровели – 21 914 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 244 749 человек;

выздоровели – 2 664 373 человека;

летальных исходов – 77 985;

проведено ПЦР-тестирований – 15 292 648.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведены 21 218 965 прививок.

88,2% госпитализированных от COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни лдной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







