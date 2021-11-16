838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 21 млн прививок сделали с начала вакцинации от COVID-19 в Украине.
За сутки 15 ноября в Украине:
зафиксированы 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1168, медработников – 327);
268 088 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2264 человека;
летальных исходов – 838;
выздоровели – 21 914 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 244 749 человек;
выздоровели – 2 664 373 человека;
летальных исходов – 77 985;
проведено ПЦР-тестирований – 15 292 648.
С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведены 21 218 965 прививок.
88,2% госпитализированных от COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни лдной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.