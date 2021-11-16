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838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

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838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине
В Украине зафиксированы 16 308 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 ноября. Также за минувшие сутки зафиксированы 838 летальных исходов - самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 9 ноября - 833 летальных случая, до этого 26 октября - 734 летальных случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 21 млн прививок сделали с начала вакцинации от COVID-19 в Украине.

За сутки 15 ноября в Украине:

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 зафиксированы 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1168, медработников – 327);

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 268 088 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.

Также за минувшие сутки:

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 госпитализированы – 2264 человека;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 летальных исходов – 838;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 выздоровели – 21 914 человек.

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За все время пандемии в Украине:

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 заболели – 3 244 749 человек;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 выздоровели – 2 664 373 человека;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 летальных исходов – 77 985;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 292 648.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведены 21 218 965 прививок.

88,2% госпитализированных от COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни лдной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 10
838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 11
838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 12
838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 13

Топ комментарии

  • Максим Бондаренко b802a304
    А вчора з усіх утюгів вже хвастались, що епідемія пішла вниз

    Зелені недоумки
  • Герхард
    И не говори.
    Вчера тело вакцинировалось китайчатиной первый раз и сразу считает, что его Корона не берет (и ему даже бумадку выдают, что он теперь бессмертный), а еще через неделю оказывается в реанимации.

    Казалось бы, причем тут отсутствие мозгов...
  • Super Gut
    Спасибо зеленскому у его команде за дороги на костях украинцев-антиваксеров. зато ***********% сейчас должно быть очень смешно
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