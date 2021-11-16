Не дождавшись одобрения ЕМА, в Вене начали делать COVID-вакцины детям от 5 лет

В столице Австрии открыли первый пункт вакцинации против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", 15 ноября отдельный зал для прививки детей открылся в конференц-центре Austria Center Vienna – одном из крупнейших центров вакцинации в Вене.

Маленьким пациентам вводят меньшую, чем взрослым, дозу вакцины Pfizer. Ее определяет на месте педиатр, учитывая физическое состояние и вес ребенка.

На пилотном этапе ежедневно будут вакцинированы около 200 детей. В дальнейшем городские власти планируют расширить возможности, учитывая большой спрос: уже сделаны 9 тыс. заказов на детские прививки.

Детей пока вакцинируют в режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, ведь Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило вакцинацию против COVID-19 для возрастной группы 5-11 лет. В австрийском Минздраве ожидают, что это произойдет 24 ноября.

Как сообщалось, с 15 ноября по всей территории Австрии начал действовать так называемый локдаун для невакцинированных. Это означает, что лица, не имеющие прививки против коронавируса, могут покидать жилье только по определенным причинам, например работа и образование, покупка необходимых товаров, использование медицинских услуг и вакцинация против COVID-19, удовлетворение основных религиозных потребностей, отдых на свежем воздухе.

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Лицам, не вакцинировавшимся против коронавируса, с понедельника запрещено посещать заведения розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов. Кроме того, они не смогут пойти в кино, на концерт, в парикмахерскую, спортивный зал или в ресторан – посещение этих заведений будет разрешено только после предъявления сертификата вакцинации или медицинской справки о перенесенной коронавирусной инфекции.