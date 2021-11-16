Чего стоит расследование, где главный свидетель не допрошен, а главный убийца не получил подозрения? - Бутусов об Иловайской трагедии

Расследование Иловайской трагедии является "преступной имитацией и ложью".

Об этом главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", военный эксперт Юрий Бутусов заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Это просто аморально со стороны руководителей страны. Пока у нас это продолжается, мы никогда не извлечем уроков из этой войны, никогда не построим правильную стратегию победы и выживания страны и никогда не воздадим то должное, что мы обязаны героям Иловайска", – сказал Бутусов.



Он считает, что для государства Украина очень важно, чтобы по Иловайской трагедии состоялся беспристрастный судебный процесс.



"Я понимаю, что решения были обусловлены очень многими факторами. Где-то это была и неопытность, где-то были надежды, что Запад нам поможет, был очень серьезный фактор непонимания, что происходит на войне, желание показать показуху (это страшная болезнь наших руководителей, неизжитая до сих пор), это было и непонимание, что такое современная война, потому что опыт войны в стране, которая не воевала и не готовилась к ней все это время, приходил только с кровью... Я хочу, чтобы этот акцент прозвучал: я не хочу ни на кого вешать ярлык, я не считаю во время войны это адекватным решением, но я хочу, чтобы был суд, который покажет действия и решения всех должностных лиц. Это будет достаточно четко, емко, с документами... Но суда нет", – возмутился журналист.

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Бутусов рассказал, что по делу была проведена военно-тактическая экспертиза, но он считает ее неполной.

"Есть большая проблема, к которой мы подходим. Есть политическое влияние. Кто же отвечал за войну? Военно-тактическая экспертиза большое внимание уделяла выявлению цепочки командования, но даже это оказалось непросто установить. То есть были центры принятия решений, которые иногда даже без всякого регламента взаимодействовали. Не было ответственности. И очень непонятным, белым пятном, которое не позволяет мне говорить, что военно-тактическая экспертиза полноценная, является отсутствие в деле важнейших показаний важнейших свидетелей. Прежде всего в деле отсутствуют показания свидетеля Петра Алексеевича Порошенко – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины [в 2014–2019 годах]", – сказал журналист.





Бутусов подчеркнул: всем известно, что колонну с украинскими военнослужащими под Иловайском расстреляли россияне, но до сих пор "юридически это никаких не обосновано".



"Мы можем с вами в студии сказать: "[Президент РФ Владимир] Путин – убийца, он убил наших людей". Но это произошло на нашей территории и наше правосудие обязано это задокументировать, оформить в виде судебного решения, по нашему закону о заочном судопроизводстве вынести приговор Путину в убийстве и установить ответственность, есть ли она, всех должностных лиц Украины. А как это сделать, если допрашивают многих солдат, участников [тех событий], меня допросили в числе первых – допрошены сотни людей, собраны 70 томов секретных документов, – а главный свидетель, который принимал решения, давал приказы как на начало операции, так и на "зеленый коридор" с Путиным, является свидетелем против Путина и должен рассказать нам, как Путин вначале сказал "зеленый коридор", а потом нарушил свое обещание, кто несет ответственность за гибель такого числа людей, даже не допрошен. О каком расследовании может идти речь? На самом деле мы его имитируем все эти семь лет", – заявил журналист.



Он рассказал, что неоднократно задавал все эти вопросы представителям Офиса генпрокурора.

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"Меня периодически [туда] приглашают – раз в год перед датами, чтобы показать, что там сделано и не сделано... Я в очередной раз был и сказал: "На стадионе [президент Украины] Владимир Зеленский и крикнул: "Почему никто не сидит на Иловайск и Дебальцево?" Простите, это же он сказал. Надо же отвечать за свои слова президенту? Или нет? – сказал Бутусов. – Чего стоит расследование, где главный свидетель не допрошен, а главный убийца не получил подозрение?"



Журналист сообщил, что по допросу Порошенко в Офисе генпрокурора ему сказали, что следственные действия готовятся.



"Мы готовимся к этому. Вот сейчас, скоро будем, ждите". Проходит год за годом, уже половина срока Зеленского заканчивается [а допроса до сих пор нет]", – возмутился Бутусов.



Он предположил, что так происходит потому, что украинская власть не хочет вручать подозрения руководству России.



"Почему же украинская власть все эти годы не хочет расследовать это дело? Почему не проведен допрос? Потому что на допросе президент Порошенко расскажет про Путина, появится доказательная база, и тогда нужно будет выдвигать обвинение. Да, возможно, и украинским должностным лицам – там нужно будет расследовать... Но Путин, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, все руководство Генштаба Российской Федерации должны будут, в соответствии с законом о заочном осуждении, который у нас принят, получить подозрение в убийстве, и суд должен будет им вынести приговор. И здесь доказательств более чем достаточно", – считает журналист.