Выбитые зубы застряли в трахее: в Тернопольской области замучили мужчину, тело завернули в одеяло и выбросили на свалку

В Тернопольской области на свалке обнаружили изуродованное тело 31-летнего мужчины, которого жестоко убили из-за ревности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, погибшего с многочисленными переломами обнаружили на стихийной свалке села Шибалин возле Бережан.

По его словам, замотанное в одеяло кровавое месиво случайно нашел местный житель, подумав, что это убитая свинья.

"Когда мы на прошлой неделе приехали на трагическое ДТП с двумя погибшими, один мужчина нам сообщил о своей находке, потому что не исключал, что это может быть тело человека. В тех одеялах и простынях обнаружили мужчину, было понятно, что он умер насильственной смертью. Мы никому не сообщали о находке, чтобы огласка не помешала расследованию", – рассказал Богомол.

Судмедэксперты установили, что у умершего мужчины сломаны ребра, грудная клетка, нос, подъязычная кость, выбиты зубы, челюсть сломана в двух местах.

"Такие травмы – это недостаточно просто рукой или ногой ударить. Это надо что-то страшное делать с человеком. Пострадавшего было трудно опознать. Осложняло работу то, что тело пролежало на свалке почти месяц. И за это время никто не обращался к правоохранителям с заявлением о пропаже мужчины", – отметил прокурор области Андрей Миколайчук.

Наконец следователям удалось найти подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи житель Бережан, который недавно вернулся с заработков. Убитый встречался с 25-летней женщиной, с которой до этого жил задержанный. Подозреваемый в содеянном признался, пояснил, что конфликт возник на почве ревности, после чего он трубой начал избивать своего оппонента.

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"Это фактически была пытка. У погибшего выбитые зубы застряли в трахее. Это значит, что он еще дышал и был жив, когда его избивали. Сейчас мы открыли производство по ст. 115 УКУ, но в суде будет учтено, что убийство совершено с особой жестокостью", – отметил начальник полиции области.

По словам Миколайчука, отдельно в том, что произошло, следователи будут выяснять роль женщины.

"В течение почти месяца не было никаких обращений об исчезновении погибшего. Все обстоятельства еще будут выяснять следователи, чтобы дать правовую оценку действиям женщины", – сказал прокурор области.