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РФ решила устроить нам настоящую экономическую блокаду, начинается некий "блокадный Ленинград", - Корниенко

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РФ решила устроить нам настоящую экономическую блокаду, начинается некий "блокадный Ленинград", - Корниенко
Этой зимой не будет проблем с тарифами, как было в прошлом. Этой зимой могут возникнуть проблемы с электричеством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, "какие-то перебои могут быть".

"Опять же мы воюем с Российской Федерацией, которая решила еще устроить нам и настоящую экономическую блокаду, в частности на транспортировку угля из Казахстана - у нас начинается какой-то "блокадный Ленинград" с дорогой жизни в Европу через "Янтарский остров". Всем этим, Конечно, должны заниматься министерства, а мы должны работать в политическом и стратегическом направлениях, говорить об энергетической независимости и о том, какими ее путями в кратчайшие сроки можно достичь", - подчеркнул Корниенко.

Также, добавил парламентарий, следует не забывать о собственных ресурсах.

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"Чтобы в перспективе полностью избегать российской зависимости в поставках газа в первую очередь, а затем провести реформу энергетической отрасли, чтобы мы стали единой энергетической системой с Европой. Да, это будет дороже, но это позволит забирать перетоки электроэнергии из Европы, а не из России и Беларуси.

Необходимо заниматься энергоэффективностью. Участвовать реально, а не на бумаге в каких-то глобальных проектах, таких как производство зеленого водорода", - добавил Корниенко.

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